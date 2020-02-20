Пристайко запропонував розмістити миротворців на кордоні з РФ

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна розраховує на розміщення миротворчих сил на неконтрольованій ділянці кордону з Росією. Про це він заявив на засіданні Генеральної асамблеї ООН, передає кореспондент РБК-Україна.

На його думку, це сприятиме проведенню місцевих виборів на Донбасі.

"Ми сподіваємося на проведення місцевих виборів по всій території України цієї осені, проте без базової безпеки і політичних передумов у жителів Донбасу не буде можливості брати участь у демократичних виборах, які повинні бути визнані легітимними українською владою та міжнародною спільнотою з опорою на визнані стандарти", - заявив Пристайко

Крім того, міністр зазначив, що Росія повинна передати Україні контроль над ділянкою українського кордону.

"РФ покликана негайно виконати домовленості щодо безпеки, досягнуті лідерами "нормандської четвірки". Я навряд чи можу сподіватися на світ поки 400-метрова межа залишається відкритими дверима для надходження зброї з Росії. Міжнародна присутність при наявності мандата з боку ООН на кордоні могло б стати відповіддю", - додав міністр.

Також Пристайко додав, що уряд готовий до діалогу з мешканцями Донбасу.

"Ми готові до діалогу з мешканцями Донбасу, але не з представниками – так званими маріонетками (РФ - ред.). Цей діалог повинен бути інклюзивним. Голос внутрішньо переміщених осіб також має звучати в Мінську", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, Пристайко закликав міжнародне співтовариство виділити 158 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу українцям, що постраждали від конфлікту на Донбасі.

Раніше повідомлялося, 20 лютого у Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй розпочалося засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Від України в дебатах бере участь міністр закордонних справ Вадим Пристайко.