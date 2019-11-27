Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поприветствовал новый состав Еврокомиссии, которая начнет работу 1 декабря во главе с Урсулой фон дер Лейен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пристайко.

Пристайко отметил, что надеется на то, что вместе Украина и Еврокомиссия выведет двосторонние отношения на новый уровень.

"Мои теплые поздравления новому президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Лейен и лично Джозефу Борреллу. Надеюсь, что вместе мы выведем украино-европейские отношения на новый уровень партнерства и дружбы. Во имя процветающей, безопасной и единой Европы!", - написал Пристайко.

Напомним, в среду, 27 ноября, Европейский парламент обнародовал список 28 членов новой Еврокомиссии, которая начнет работу 1 декабря во главе с Урсулой фон дер Лейен. За новую комиссию проголосовал 461 депутат, а 157 проголосовали против и 89 воздержались. Урсула фон дер Лейен станет первой женщиной на посту главы Еврокомиссии. Также в состав комиссии вошло рекордное количество женщин - 12 из 27 членов.

РБК-Украина писало, что 25 ноября Европейский совет одобрил новый состав Европейской комиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен.

Также сообщалось, что правительство Великобритании отказалось подавать кандидатуру своего еврокомиссара до выборов 12 декабря. При этом она до сих пор остается членом Европейского союза.