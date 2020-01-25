В США вспыхнул скандал после интервью Помпео об Украине

Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

Помпео накричал на журналистку после вопросов об Украине

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео попал в скандал после интервью об Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как сообщается, журналистка американского издания NPR Мэри Келли заявила, что госсекретарь Помпео накричал на нее после того, как она задала ему неудобные вопросы во время интервью об Украине.

Так, во время интервью в пятницу журналистка спросила Помпео о работе Государственного департамента США и позицию госсекретаря относительно попыток президента Дональда Трампа уволить бывшего посла в Украине Мари Йованович.

Помпео утверждал, что действовал в ситуации с Йованович "правильно" и защищал ее и других сотрудников Госдепартамента. Однако, по словам журналистки, госсекретарь прекратил интервью после вопроса, как именно он защищал Йованович.

Келли рассказала, что после завершения интервью ее отвели в частную гостиную Помпео для разговора. В ходе разговора Помпео кричал на журналистку, используя нецензурную брань. Кроме того, он спросил: "Вы думаете американцам не безразлична Украина?".

"Он кричал на меня примерно столько же, сколько длилось само интервью. Ему не понравилось, что его спрашивали об Украине. Он использовал слово, начинающееся с буквы F в этом предложении и многих других. Он спросил, могу ли я найти Украину на карте. Я ответила, что да, и он сказал помощникам, чтобы принесли карту мира без надписей. Я показала на карте Украину. Он убрал карту. Он заявил "люди об этом услышат", - добавила журналистка.

Напомним, ранее сообщалось, что государственный секретарь США Майк Помпео прибудет в Украину 30 января. В ходе визита Помпео встретится с президентом Владимиром Зеленским и главами внешнеполитического и оборонного ведомств страны.