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В Киеве из-за визита Помпео перекроют движение

Новости » Общество     29.01.2020 - 18:52
В Киеве из-за визита Помпео перекроют движение
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Ограничения в связи с визитом госсекретаря США будут действовать с 30 января по 1 февраля

В Киеве с четверга по субботу, с 30 января по 1 февраля, в связи с визитом государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео возможные временные незначительные ограничения дорожного движения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Управления государственной охраны Украины.

Как сообщается, вероятные ограничения дорожного движения возможны на Бориспольском шоссе.

Также отмечается, что Управление госохраны Украины совместно с другими правоохранительными органами будут обеспечивать безопасность и оказывать сопровождение делегации Соединенных Штатов на территории Украины на протяжении всего визита.

Напомним, в Государственном департаменте США подтвердили, что госсекретарь Майк Помпео посетит Украину 30 января. При этом отмечалось, что его визит будет длиться три дня - до 1 февраля. После Украины госсекретарь посетит Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в 2020 году посетит Украину. Однако никаких подробностей и дату своего визита глава американского Госдепа не сообщил.

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