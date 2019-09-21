Пристайко подтвердил сохранение курса Украины на членство в НАТО

Министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что приоритетом для Украины остаются обретения членства в Североатлантическом Альянсе (НАТО) и Евросоюзе. Об этом он сказал в интервью hromadske.

Он подтвердил, что действующая власть не снимает вопрос ПДЧ - плана действий относительно членства в НАТО.

"Если надо ПДЧ, окей, пусть будет ПДЧ. Мы будем обращаться за ним, когда будем готовы услышать положительный ответ, и когда Украина будет готова это сделать", - сказал Пристайко.

Кроме того, Пристайко подчеркнул необходимость членства Украины в НАТО, что станет "самым эффективным методом защиты украинской независимости".

"Моя персональная мысль - как бы не закончился нынешний конфликт, нам все равно нужно думать уже сейчас, как обеспечить свою безопасность на будущее. Я считаю, что ничего лучшего в нашей части континента, чем НАТО, не придумано и не будет в ближайшее время", - сказал министр.

Ранее Пристайко заявлял, что на следующей неделе в Нью-Йорке состоится встреча президента Владимира Зеленского с лидерами Чехии, Польши, Венгрии и Словакии по вопросам вступления Украины в НАТО.

РБК-Украина писало, что исполняющий обязанности посла США в Украине Вильям Тейлор заявил, что агрессия России препятствует вступлению Украины и Грузии в Североатлантический альянс (НАТО).