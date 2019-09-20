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Пристайко анонсировал встречу с руководством Венгрии по вступлению в НАТО

Новости » Политика    20.09.2019 - 14:37
Пристайко анонсировал встречу с руководством Венгрии по вступлению в НАТО
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко планирует встретиться с Сийярто, а Зеленский с Орбаном

На следующей неделе в Нью-Йорке состоится встреча президента Владимира Зеленского с лидерами Чехии, Польши, Венгрии и Словакии по вопросам вступления Украины в НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью "Европейской правде".

По словам Пристайко, в Нью-Йорке планируется встреча на уровне глав Министерств иностранных дел Украины и Венгрии, а также встреча Зеленского с Вышеградской четверкой. Стороны обсудят вопрос блокирования вступления Украины в НАТО.

"Мы планируем встречу с нашими венгерскими партнерами уже в ближайшее время. На следующей неделе в Нью-Йорке я планирую встречу с министром (Петером - ред.) Сийярто. Отдельно мы планируем встречу Владимира Зеленского с Вышеградской четверкой, где будут все четыре лидера, в том числе Виктор Орбан", - рассказал он.

Кроме того, глава МИД подчеркнул, что Украина будет самостоятельно решать вопросы граждан венгерского происхождения.

"Мы можем иногда поговорить с венгерскими партнерами, но в итоге это будет наше решение. Сто раз им (венгерской стороне - ред.) об этом напоминали", - добавил Пристайко.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с заявлением государственного секретаря Канцелярии премьер-министра Венгрии Тристана Азбея. Азбей назвал войну на востоке Украины "кризисом гражданской войны".

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Новости Украины Владимир ЗеленскийНАТОВенгрияВадим Пристайко
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