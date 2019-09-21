Пристайко підтвердив збереження курсу України на членство в НАТО

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підтвердив, що пріорітетом для України залишаються набуття членства в Північноатлантичному Альянсі (НАТО) та Євросоюзі. Про це він сказав в інтерв’ю hromadske.

Він підтвердив, що чинна влада не знімає питання ПДЧ - плану дій щодо членства в НАТО.

"Якщо треба ПДЧ, окей, нехай буде ПДЧ. Ми будемо звертатися за ним, коли будемо готові почути позитивну відповідь, і коли Україна буде готова це зробити", - сказав Пристайко.

Крім того, Пристайко наголосив на необхідності членства України в НАТО, що стане "найефективнішим методом захисту української незалежності".

"Моя персональна думка - як би не закінчився теперішній конфлікт, нам все одно треба думати вже зараз, як забезпечити свою безпеку на майбутнє. Я вважаю, що нічого кращого в нашій частині континенту, ніж НАТО, не придумано і не буде найближчим часом", - сказав міністр.

Раніше Пристайко заявляв, що наступного тижня в Нью-Йорку відбудеться зустріч президента Володимира Зеленського з лідерами Чехії, Польщі, Угорщини та Словаччини з питань вступу України в НАТО.

РБК-Україна писало, що виконуючий обов'язки посла США в Україні Вільям Тейлор заявив, що агресія Росії перешкоджає вступу України і Грузії в Північноатлантичний альянс (НАТО).