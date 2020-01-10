Пристайко подтвердил, что самолет МАУ развернулся после взлета

Глава МИД Украина Вадим Пристайко подтвердил, что самолет МАУ изменил курс после того, как начал терпеть крушение в Иране. Об этом он сказал на брифинге.

"Действительно самолет изменил курс, это уже произошло после момента, в котором самолет начал терпеть аварию", - сказал он, отвечая на вопрос, правда ли что самолет развернулся после взлета.

Он добавил, что все видео и фотографии крушения самолета, который находятся в открытом доступе, анализируются компетентными органами и приобщены к делу.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что Вашингтон считает возможной версию о попадании иранской ракеты в самолет МАУ вблизи Тегерана.Так, во время брифинга в Белом доме Помпео заявил, что США считают вероятным, что украинский самолет в Тегеране потерпел крушение в результате попадания иранской ракеты.

Добавим, посольство США в Украине передало президенту Владимиру Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране. По словам министра, Зеленский провел встречу с представителями США, в частности с временно поверенной Кристиной Квин.