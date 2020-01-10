Пристайко підтвердив, що літак МАУ розвернувся після зльоту

Глава МЗС України Вадим Пристайко підтвердив, що літак МАУ змінив курс після того, як почав терпіти крах в Ірані. Про це він сказав на брифінгу.

"Дійсно літак змінив курс, це вже сталося після моменту, в якому літак почав терпіти аварію", - сказав він, відповідаючи на питання, чи правда що літак розвернувся після зльоту.

Він додав, що всі відео та фотографії аварії літака, який знаходяться у відкритому доступі, аналізуються компетентними органами і долучені до справи.

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що Вашингтон вважає можливою версію про попадання іранської ракети в літак МАУ поблизу Тегерана.Так, під час брифінгу в Білому домі Помпео заявив, що США вважають імовірним, що український літак в Тегерані зазнав аварії в внаслідок попадання іранської ракети.

Додамо, посольство США в Україні передало президенту Володимиру Зеленському дані по авіакатастрофі в Ірані. За словами міністра, Зеленський провів зустріч з представниками США, зокрема з тимчасово повіреної Христиною Квін.