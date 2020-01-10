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США считает возможным, что самолет МАУ в Иране сбили ракетой, - Помпео

Новости » Происшествия     10.01.2020 - 18:41
США считает возможным, что самолет МАУ в Иране сбили ракетой, - Помпео
Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Ранее Помпео не исключал версию технической неисправности

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что Вашингтон считает возможной версию о попадании иранской ракеты в самолет МАУ вблизи Тегерана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Так, во время брифинга в Белом доме Помпео заявил, что США считают вероятным, что украинский самолет в Тегеране потерпел крушение в результате попадания иранской ракеты.

Кроме того, глава Министерства финансов США Стивен Мнучин объявил, что Вашингтон выведет из-под действия санкций иностранных граждан и организации, участвующих в расследовании авиакатастрофы в Иране.

Напомним, ранее госсекретарь США сообщал, что не исключает, версию механического сбоя в авиакатастрофе украинского самолета в Иране. Помпео отметил, что видел отчеты разведки о крушении самолета, но не исключает версию технической неисправности.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет причин не доверять данным западных стран о возможном попадания иранской ракеты в самолет МАУ в Тегеране. Столтенберг подчеркнул, что Иран должен провести прозрачное расследование причин катастрофы украинского самолета.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИранавиакатастрофа
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