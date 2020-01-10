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Пристайко подтвердил, что самолет МАУ развернулся после взлета

Новости » Политика     10.01.2020 - 18:53
Пристайко подтвердил, что самолет МАУ развернулся после взлета
Фото: обломки украинского самолета (isna.ir)

Самолет МАУ изменил курс после того, как начал терпеть крушение

Глава МИД Украина Вадим Пристайко подтвердил, что самолет МАУ изменил курс после того, как начал терпеть крушение в Иране. Об этом он сказал на брифинге.

"Действительно самолет изменил курс, это уже произошло после момента, в котором самолет начал терпеть аварию", - сказал он, отвечая на вопрос, правда ли что самолет развернулся после взлета.

Он добавил, что все видео и фотографии крушения самолета, который находятся в открытом доступе, анализируются компетентными органами и приобщены к делу.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что Вашингтон считает возможной версию о попадании иранской ракеты в самолет МАУ вблизи Тегерана.Так, во время брифинга в Белом доме Помпео заявил, что США считают вероятным, что украинский самолет в Тегеране потерпел крушение в результате попадания иранской ракеты.

Добавим, посольство США в Украине передало президенту Владимиру Зеленскому данные по авиакатастрофе в Иране. По словам министра, Зеленский провел встречу с представителями США, в частности с временно поверенной Кристиной Квин.

Украина создаст международную коалицию по расследованию крушения самолета в Иране Иран предоставил Украине доступ к черным ящикам самолета МАУ, - Пристайко
Новости Украины Вадим Пристайко
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