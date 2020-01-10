Пристайко підтвердив, що літак МАУ розвернувся після зльоту

Фото: уламки українського літака (isna.ir)

Літак МАУ змінив курс після того, як почав терпіти крах

Глава МЗС України Вадим Пристайко підтвердив, що літак МАУ змінив курс після того, як почав терпіти крах в Ірані. Про це він сказав на брифінгу.

"Дійсно літак змінив курс, це вже сталося після моменту, в якому літак почав терпіти аварію", - сказав він, відповідаючи на питання, чи правда що літак розвернувся після зльоту.

Він додав, що всі відео та фотографії аварії літака, який знаходяться у відкритому доступі, аналізуються компетентними органами і долучені до справи.

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що Вашингтон вважає можливою версію про попадання іранської ракети в літак МАУ поблизу Тегерана.Так, під час брифінгу в Білому домі Помпео заявив, що США вважають імовірним, що український літак в Тегерані зазнав аварії в внаслідок попадання іранської ракети.

Додамо, посольство США в Україні передало президенту Володимиру Зеленському дані по авіакатастрофі в Ірані. За словами міністра, Зеленський провів зустріч з представниками США, зокрема з тимчасово повіреної Христиною Квін.