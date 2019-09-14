Пристайко ответил на заявление Кучмы о встрече в нормандском формате

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал заявление представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы, который предположил, что лидеры Франции и Германии будут подталкивать Украину к неприемлемым уступкам России. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции с спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером.

"Трудно комментировать ... Я хочу сказать, что мистер Зеленский очень сильный человек физически. Будет не так просто выкручивать ему руки... Если бы не наши западные партнеры, санкции, твердая позиция на многих аренах международных, мы бы не смогли остановить свое время продвижение российских войск. Я не думаю, что так изменилась сильно (ситуация, - ред.), Что мы можем говорить, при всем уважении, о том, что Леонид Данилович выражал вчера", - отметил он.

Напомним, Кучма предполагает, что лидеры Франции и Германии будут подталкивать Украину к неприемлемым уступкам России. Он обеспокоен тем, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к компромиссам, таким как утверждение плана по проведению местных выборов на временно оккупированной территории Донбасса, без всякого надзора со стороны украинского правительства.

Как писало РБК-Украина ранее, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Российская Федерация на будущем саммите "нормандской четверки" потребует заключения письменных соглашений.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Кремле заявили о возможности провести встречу в нормандском формате в октябре. При этом Владимир Зеленский настаивает на проведении встречи в сентябре.