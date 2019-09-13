Пристайко объяснил свои слова о выборах на оккупированном Донбассе

Выборы на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей должны состояться после того, как оккупанты покинут территорию Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на телеканале Интер, передает РБК-Украина.

По словам Пристайко, выборы на оккупированной территории Донбасса могут состояться только при условии освобождения этих районов от Российской Федерации.

"Наша задача с вами, чтобы эти выборы состоялись так, как они должны произойти. Если мы сможем сделать до 2020 года, чтобы оккупант ушел с нашей земли, это и будет тот идеал, о котором я сегодня говорил. Наша с вами задача сделать так, чтобы это время приблизилось", - заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что выборы могут быть проведены на территории Луганской и Донецкой областей только при условии безопасности на избирательных участках.

"Чтобы был допуск партий, допуск медиа, чтобы была безопасность на участках, чтобы люди честно могли сделать свой выбор, кто должен представлять их в местных общинах", - подчеркнул Пристайко.

Напомним, сегодня министр иностранных дел украины Вадим Пристайко заявил, что Украина предлагает провести местные выборы на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Министр подчеркивал, что проведение выборов в ОРДЛО предусмотрено минскими соглашениями.

Позже президент Украины Владимир Зеленский назвал главное условие для проведения местных выборов на оккупированных территориях Донбасса. По словам главы государства, выборы в ОРДЛО возможны только после полного отвода войск. Данный вопрос также будет обсуждаться на саммите в нормандском формате.