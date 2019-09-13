Пристайко пояснив свої слова про вибори на окупованому Донбасі

Вибори на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей мають відбутись після того, як окупанти залишать територію України. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на телеканалі Інтер, пердає РБК-Україна.

За словами Пристайка, вибори на окупованій території Донбасу можуть відбутися лише за умови звільнення цих районів від Російської Федерації.

"Наша задача з вами, щоб ці вибори відбулись так, як вони мають відбутися. Якщо ми зможемо зробити до 2020 року, щоб окупант пішов з нашої землі, це і буде той ідеал, про який я сьогодні казав. Наше з вами завдання зробити так, щоб цей час наблизився", - заявив глава МЗС.

Він наголосив, що вибори можуть бути проведені на території Луганської та Донецької областей тільки на умови безпеки на виборчих дільницях.

"Щоб був допуск партій, допуск медіа, щоб була безпека на дільницях, щоб люди чесно могли зробити свій вибір, хто має представляти їх в місцевих громадах", - наголосив Пристайко.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що Україна пропонує провести місцеві вибори та на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Міністр наголошував, що проведення виборів в ОРДЛО передбачене мінськими угодами.

Пізніше президент України Володимир Зеленський назвав головну умову для проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донбасу. За словами глави держави, вибори в ОРДЛО можливі лише після повного відведення військ. Дане питання також буде обговорюватися на саміті в нормандському форматі.