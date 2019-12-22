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Пристайко объяснил преимущества новых правил пересечения границы с Россией

Новости » Политика     22.12.2019 - 06:09
Пристайко объяснил преимущества новых правил пересечения границы с Россией
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Поездки исключительно по заграничным паспортом в РФ дают дополнительные гарантии

Пересечение украинцами границы с Российской Федерацией на основании заграничного паспорта позволит избежать бюрократической волокиты в случае потери документа. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от украинских консулов.

"Поездки исключительно по заграничным паспортом в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой "книжечки" - это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", - заявил Пристайко.

Пристайко объяснил преимущества новых правил пересечения границы с Россией

Напомним, Кабинет министров на заседании 18 декабря принял решение о запрете пересекать границу с Российской Федерацией по внутренним паспортам со следующей весны.

В правительстве пришли к выводу, что в условиях агрессии России упрощенный режим пересечения границы создает непропорциональные угрозы национальной безопасности.

С 1 марта 2020 года отменяется возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении. Предполагается, что такая отсрочка позволит заинтересованным украинцам оформить паспорта для выезда за границу.

Отметим, с 1 января 2018 года граждане России могут въезжать в Украину только по биометрическим паспортам или после фиксации биометрических данных на границе.

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Новости Украины Российская ФедерациязагранпаспортВадим Пристайко
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