Пристайко пояснив переваги нових правил перетину кордону з Росією

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поїздки виключно за закордонним паспортом в РФ дають додаткові гарантії

Перетин кордону українцями з Російської Федерацією на підставі закордонного паспорта дозволить уникнути бюрократичної тяганини у разі втрати документа. Про це в Twitter написав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, цифрова база даних з біометричними паспортами - це швидкий і дієвий інструмент допомоги від українських консулів.

"Поїздки виключно за закордонним паспортом в РФ дають додаткові гарантії. Втрата старої аналогової "книжечки" - це 9 кіл пекла бюрократії для повернення в Україну. Цифрова база даних з біометричними паспортами - це швидкий і дієвий інструмент допомоги від наших консулів", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 18 грудня ухвалив рішення про заборону перетинати кордон з Російською Федерацією за внутрішніми паспортами з наступної весни.

В уряді дійшли висновку, що в умовах агресії Росії спрощений режим перетину кордону створює непропорційні загрози національній безпеці.

З 1 березня 2020 року скасовується можливість перетинання громадянами України державного кордону з Російською Федерацією за внутрішніми паспортами і свідоцтвами про народження. Передбачається, що така відстрочка дозволить зацікавленим українцям оформити паспорти для виїзду за кордон.

Зазначимо, з 1 січня 2018 року громадяни Росії можуть в'їжджати в Україну тільки за біометричними паспортами або після фіксації біометричних даних на кордоні.