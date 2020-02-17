Пристайко: в нормандском формате обсуждаем совместную полицейскую миссию на Донбассе

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Обсуждение проводят стороны переговоров в нормандском формате

В настоящее время предметом обсуждения сторон нормандской встречи является создание совместной полицейской миссии с представителями ОБСЕ и местных патрулей так называемых "ЛДНР". Об этом во время эфира программы "Свобода слова" на ICTV заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, с украинской стороны украинскую границу должны контролировать украинские пограничники.

"Это принципиальная позиция, которую мы должны достичь. Каким образом мы дойдем до этого. Это возможный вариант, который был предложен еще в первом Минске еще в 2014. Было записано, что вдоль украинско-российской границы создается коридор безопасности под контролем ОБСЕ. К большому сожалению, все забыли, что была достигнута такая договоренность", - сказал министр.

Пристайко подчеркнул, что в этом контексте не продвигается развитие переговоров.

"Больше говорится о том, что нужно обеспечить, например, миротворцами. Или создать совместные патрули, которые бы состояли из представителей Національнгої полиции, представителей ОБСЕ и общин, которые сейчас проживают на том месте. Как создать это с трех сторон - это то обсуждение, которое ведется прямо сейчас", - заявил Пристайко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона согласна на совместный контроль границы с представителями ОБСЕ и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) для проведения местных выборов на Донбассе.