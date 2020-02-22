ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пристайко обсудил с замгоссекретаря США мирный план по Донбассу

Новости » Политика     22.02.2020 - 03:32
Пристайко обсудил с замгоссекретаря США мирный план по Донбассу
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина / Виталий Носач)

Стороны также обсуждали военные интеграции в Евроатлантике

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн обсудил с главой МИД Украины Вадимом Пристайко стремление к мирному урегулированию агрессии России в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

Как сообщила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортагус, заместитель секретаря "поздравил министра иностранных дел Украины с прогрессом, достигнутым его правительством в борьбе с коррупцией и проведении реформ".

"Они также обсудили возможности дальнейшей интеграции военных, инвестиционных и торговых отношений Украины с Евроатлантическим сообществом", - сообщила она.

Встреча сторон происходила в Вашингтоне.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию по делу морской агрессии Российской Федерации. Таким образом, арбитражный трибунал будет рассматривать иск Украины в части Азовского моря и Керченского пролива.

Американские военные передали помощь тренировочному центру ССО Пристайко с Гутерришем обсудили восстановление и реинтеграцию Донбасса
Новости Украины МИД УкраиныСоединенные Штаты АмерикиВадим Пристайко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь