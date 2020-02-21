В МИД рассказали детали решения Гаагского трибунала по делу о морской агрессии РФ

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Решение обнародуют после того, как Украина и РФ ознакомятся с документом, но не позже, чем через 21 день после его принятия

Решение Арбитражного трибунала дает возможность осуществить юридическую экспертизу незаконного строительства Керченского моста и остановок судов в Азовском море. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В МИД напомнили, что сегодня трибунал отклонил позицию России об отсутствии ее юрисдикции в деле Украины и установил, что он рассмотрит важные аспекты требований Украины, в том числе связанные с нарушениями Россией Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS) в Керченском проливе и Азовском море.

"Трибунал согласился с Украиной, что требование России о статусе внутренних вод не является надлежащим поводом для оспаривания юрисдикции, этот вопрос следует решать на стадии рассмотрения дела по существу. Решение означает необходимость осуществления юридической экспертизы незаконного строительства Россией Керченского моста и остановок судов в Азовском море, которые наносят ущерб международному судоходству", - говорится в сообщении.

Украинские дипломаты также отметили, что после соответствующего решения Украина будет осуществлять подготовку для надлежащего представления дела по существу перед Арбитражным трибуналом. Слушания по существу пройдут после изучения трибуналом письменных представлений сторон.

"Сегодняшняя победа - это еще один успех для Украины в привлечении России к ответственности за ее нарушение международного права. В ноябре 2019 года Международный суд ООН отклонил возражения России относительно юрисдикции в деле Украины по договорам о финансировании терроризма и расовой дискриминации. Впервые России придется отвечать за свои нарушения международного права перед Мировым судом. В мае 2019 года Украина также получила историческое решение Международного трибунала по морскому праву, который приказал освободить три военно-морские суда и двадцать четыре члена их экипажей, которых Россия задержала", - пояснили в МИД.

Сообщается, что решение Арбитражного трибунала обнародуют после того, как Украина и РФ выскажут свои возможные возражения относительно наличия в тексте решения конфиденциальной информации, но не позднее, чем через 21 день после его принятия.

Напомним, Гаагский трибунал может начать расследование аннексии Крыма в этом году. По словам прокурора АР Крым Игоря Поночовного, на данный момент Офис прокурора Международного уголовного суда находится на стадии предварительного изучения полученной от Украины информации.