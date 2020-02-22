ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пристайко обговорив з замдержсекретаря США мирний план на Донбасі

Новини » Політика     22.02.2020 - 03:32
Пристайко обговорив з замдержсекретаря США мирний план на Донбасі
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна / Віталій Носач)

Сторони також обговорювали військові інтеграції в Євроатлантиці

Перший заступник держсекретаря США Стівен Біген обговорив з главою МЗС України Вадим Пристайко прагнення до мирного врегулювання агресії Росії в Україні. Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

Як повідомила глава прес-служби Держдепартаменту Морган Ортагус, заступник секретаря "привітав міністра закордонних справ України з прогресом, досягнутим його урядом у боротьбі з корупцією і проведення реформ".

"Вони також обговорили можливості подальшої інтеграції військових, інвестиційних і торговельних відносин України з Євроатлантичним співтовариством", - повідомила вона.

Зустріч сторін відбувалася у Вашингтоні.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Арбітражний трибунал у Гаазі підтвердив свою юрисдикцію по справі морський агресії Російської Федерації. Таким чином, арбітражний трибунал розглядатиме позов України в частині Азовського моря і Керченської протоки.

Американські військові передали допомогу тренувальному центру ССО Пристайко з Гутеррішем обговорили відновлення та реінтеграцію Донбасу
Новини України МЗССполучені Штати АмерикиВадим Пристайко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся