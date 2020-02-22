Пристайко обговорив з замдержсекретаря США мирний план на Донбасі

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна / Віталій Носач)

Сторони також обговорювали військові інтеграції в Євроатлантиці

Перший заступник держсекретаря США Стівен Біген обговорив з главою МЗС України Вадим Пристайко прагнення до мирного врегулювання агресії Росії в Україні. Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

Як повідомила глава прес-служби Держдепартаменту Морган Ортагус, заступник секретаря "привітав міністра закордонних справ України з прогресом, досягнутим його урядом у боротьбі з корупцією і проведення реформ".

"Вони також обговорили можливості подальшої інтеграції військових, інвестиційних і торговельних відносин України з Євроатлантичним співтовариством", - повідомила вона.

Зустріч сторін відбувалася у Вашингтоні.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Арбітражний трибунал у Гаазі підтвердив свою юрисдикцію по справі морський агресії Російської Федерації. Таким чином, арбітражний трибунал розглядатиме позов України в частині Азовського моря і Керченської протоки.