Пристайко обсудил со спецпосланником Ирана расследования катастрофы МАУ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретился со специальным посланником президента Ирана по вопросам, связанным с расследованием катастрофы украинского самолета Боинг-737, Мохаммадом Эслами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В ходе встречи Пристайко отметил, что вопрос прозрачного и беспристрастного расследования авиакатастрофы и справедливого наказания всех виновных в этой трагедии находится в центре внимания не только семей погибших, но и всего украинского общества, мировой общественности и международных партнеров нашего государства.

"Именно поэтому для Украины чрезвычайно важной является широкое и открытое сотрудничество с Ираном в расследовании всех обстоятельств инцидента", - говорится в сообщении.

Эслами от имени иранского правительства выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе под Тегераном и заверил в готовности к конструктивному взаимодействию для обеспечения всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств трагического происшествия.

Напомним, сегодня Официальный представитель Ирана прибыл в Украину с официальными извинениями в связи со сбитым самолетом "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.

В частности, во время встречи с президентом Зеленским договорились о передаче обломков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и черных ящиков.