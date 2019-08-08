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Запуск "Северного потока-2" могут отложить на 8 месяцев, - Reuters

Новости » Энергетика    08.08.2019 - 18:17
Запуск "Северного потока-2" могут отложить на 8 месяцев, - Reuters
Фото: Nord Stream 2 (www.nord-stream2.com)

"Северный поток -2" могут запустить позже из-за позиции Дании

По требованию Дании могут отложить  проект газопровода "Северный поток-2" на 8 месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Сообщается, что задержка проекта приведет к значительным финансовым затратам.

"В жалобе оператора проекта в адрес датских властей указана стоимость третьего маршрута, затраты на который оцениваются в 560 млн евро, а расходы на получение нового запроса на данный маршрут - 100 млн евро" - говорится в сообщении.

Отметим, что маршрут "Северного потока-2" должен проходить через воды Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Сейчас он имеет разрешения от всех стран, воды которых он пересекает, кроме Дании. Хотя "Газпром" завершил более 70% проекта "Северный поток 2", с апреля 2017 года он ожидает рассмотрения заявок от датских властей на прокладку между 147 и 175 км через датские воды. 

Напомним, оператор газопровода "Северный поток-2" компания Nord Stream 2 отозвала заявку по маршруту в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм. В то же время компания сохранила заявку для получения разрешения по маршруту к северо-западу от острова, а также заявка по маршруту к юго-востоку от него.

Как сообщало РБК-Украина, глава правления "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил намерение завершить строительство газопровода "Северный поток-2" в конце 2019 года.

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