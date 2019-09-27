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Пристайко обговорив з главою МЗС Данії "Північний потік-2"

Новини » Політика    27.09.2019 - 05:47
Пристайко обговорив з главою МЗС Данії "Північний потік-2"
Фото: Пристайко і Кофод (twitter.com/VPrystaiko)

Пристайко подякував за підтримку Данії

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив будівництво газопроводу "Північний потік-2" з главой МЗС Данії Йеппе Кофод. Про це Пристайко повідомив у своєму Twitter.

Зустріч відбулася 26 вересня 2019 року на полях 74-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

"Обговорили з моїм датським колегою Йеппе Кофод наші позиції щодо Nord Stream 2. Щасливі, що ми обидва спостерігаємо однакові ризики та проблеми. Подякував Данії за постійну підтримку", - написав Пристайко.

Пристайко обговорив з главою МЗС Данії &quot;Північний потік-2&quot;Раніше повідомлялося, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом президент України Володимир Зеленський заявив, що будівництво Росією газопроводу "Північний потік-2" є загрозою для України.

Нагадаємо, в серпні повідомлялося, що на вимогу Данії проект газопроводу "Північний потік-2" можуть відкласти на 8 місяців, що призведе до значних фінансових витрат - близько 660 млн євро.

РБК-Україна писало, що судно Solitaire, що прокладає труби "Північного потоку-2" по дну Балтійського моря, наступного місяця підійде до морського кордону з Данією, яка досі не дала дозвіл на прокладання газопроводу.

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Новини України Северный поток-2Вадим Пристайко
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