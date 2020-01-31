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"ДНР" выдвинула новые условия для дальнейшего обмена пленными

Новости » Политика     31.01.2020 - 18:28
"ДНР" выдвинула новые условия для дальнейшего обмена пленными
Фото: Дарья Морозова (twitter.com/IANovorossia)

От Украины требуют завершить процессуальную очистку переданных 29 декабря

Представители отдельных районов Донецкой области (ОРДО) будут обсуждать дальнейший обмен пленными после полного окончания процессуальной очистки освобожденных Украиной 29 декабря 2019 года. Об этом заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, передают сепаратистские СМИ.

По ее словам, обмен пленными 29 декабря якобы не считается завершенным.

"Обмен, прошедший 29 декабря 2019 года, будет считаться завершенным только после полного окончания процедуры процессуальной очистки ранее удерживаемых лиц. До выполнения этого пункта ни о каких действиях по новым обменам речи идти не может", - заявила Морозова.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила об отсутствии договоренностей с Украиной об организации нового обмена.

До этого сообщалось, что Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными. По словам президента Владимира Зеленского, обсуждаются два трека обмена - с Россией и так называемыми "республиками Донбасса".

Отметим, один из освобожденных рассказал, что боевики на Донбассе вносят людей в списке на обмен за деньги.

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