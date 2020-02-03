Зеленский об обмене пленными: список очень большой, даты будут в ближайшее время

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент Владимир Зеленский отметил, что сейчас продолжается обсуждения обмена пленными в двух направлениях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит очень большой список лиц для обмена пленными и в ближайшее время будут известны даты их проведения. Об этом он сообщил во время брифинга с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом Зеленский отметил, что сейчас продолжается обсуждения обмена пленными в двух направлениях - дискуссии в формате Трехсторонней контактной группы в Минске и обмен украинскими пленными, которые находятся на оккупированных территориях.

"Сейчас у нас продолжает обмен в двух направлениях - это дискуссии в формате трехсторонней контактной группы в Минске и обмен наших пленных, которые находятся за решеткой или в подвалах на оккупированных территориях. Там готовится список, список очень большой. Мы уже передали его, список будет обсуждаться в Минске. Я думаю, что в ближайшее время будет дата первой части наших пленных", - заявил он.

Также украинский президент добавил, что началась работа по обмену пленными в Крыму и на территории РФ.

"Второй трек - это разговор с российской стороной об обмене наших пленных в Крыму или на территории Российской Федерации. Там тоже началась работа. Я уверен, что в ближайшее время будут даты, и общество увидит списки. Большинство из списка, которое удерживается в России, действительно, крымские татары", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" считают, что обмен пленными с Украиной по формуле "всех на всех" невозможен до полного завершения боевых действий. По словам так называемого "омбудсмена ДНР" Дарьи Морозовой, в Украине якобы продолжатся новые задержания, пока не появится закон об амнистии участников незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила об отсутствии договоренностей с Украиной об организации нового обмена.