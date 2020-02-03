"ДНР" исключает возможность обмена пленными "всех на всех"

Фото: Дарья Морозова (twitter.com/IANovorossia)

В оккупированном Донецке считают, что "всех на всех" нельзя обменять до завершения боев

В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" считают, что обмен пленными с Украиной по формуле "всех на всех" невозможен до полного завершения боевых действий. Об этом заявила так называемый "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, передают российские СМИ.

По ее словам, в Украине якобы продолжатся новые задержания, пока не появится закон об амнистии участников незаконных вооруженных формирований.

"То есть, каждому человеку можно какие-то претензии предъявить. Соответственно, обмен "всех на всех" невозможен до полной остановки конфликта", - заявила Морозова.

При этом, по ее словам, обмены не могут прекратиться.

"У нас есть подтвержденная информация того, что есть энное количество людей, которые и далее продолжают удерживаться на территории Украины. Это не такое большое количество, но они там есть. Соответственно, обмены прекратиться не могут", - добавила Морозова.

Напомним, ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила об отсутствии договоренностей с Украиной об организации нового обмена.

Кроме того, Украина планирует разработать механизм помощи освобожденным из плена до следующего обмена.