Пристайко: участки для разведения на Донбассе определят в ближайшее время

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Сейчас существуют девять участков для разведения сил на Донбассе

Три новых участка для разведения сил на Донбассе будут определены в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Пристайко отметил, что сейчас существуют девять участков, но он не сказал названия населенных пунктов. По его словам, эти участки были проработаны украинским Генштабом раньше.

"Я бы сейчас не хотел называть населенные пункты, только потому что к нашим трем предложениям появились по три предложения с каждой стороны - Луганска и Донецка. Сейчас на столе в Минске фактически есть девять участков. Чтобы не срывать переговорный процесс, не усложнять его, позволю себе воздержаться от названия населенных пунктов, но они в принципе будут в ближайшее время", - отметил он.

Ранее Пристайко заявил, что на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона предложила открыть три новых перехода.

Отметим, представители Украины в ТКГ предложили четыре новых участка для разведения сил на Донбассе - район железнодорожного моста в Станице Луганской, Авдеевка, Новоселовка Вторая и район КПВВ "Гнутово".

Кроме того, Украина выдвинула новое условие для выборов на Донбассе. В частности, Киев настаивает на том, что устойчивый мир способно обеспечить возвращение переселенцев и их участие в выборах.