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У Путина продолжают подготовку итогового документа нормандского саммита

Новости » Политика     19.11.2019 - 14:10
У Путина продолжают подготовку итогового документа нормандского саммита
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

У Путина заявляют о согласовании "некоего текста"

Российская сторона продолжает согласование документа, который планируется подписать по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, пока не ясно, будет ли итоговый документ декларативным или обязательным к исполнению.

"Можно ожидать, что будет согласовываться некий текст, что это будет за документ и будет ли он подписным, пока говорить преждевременно, пока каких-то совместных решений на этот счет нет", - отметил Песков.

Он добавил, что на сегодня согласование текста продолжается.

"Это согласование некоего текста, а вот что это будет за документ - это еще предстоит определить", - подчеркнул Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что у Путина пока не собираются подписывать какие-либо документы на нормандской встрече.

В то же время министр иностранных дел Вадим Пристайко заявлял, что подготовленное для саммита "нормандской четверки" коммюнике является рабочим документом для лидеров Украины, России, Германии и Франции.

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