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В России пообещали повлиять на "ДНР" для выполнения решения "нормандской четверки"

Новости » Политика     23.12.2019 - 08:53
В России пообещали повлиять на "ДНР" для выполнения решения "нормандской четверки"
Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

В России считают, что Владимир Зеленский хочет позитивных сдвигов в отношениях с Россией

Россия повлияет на группировки "ДНР" и "ЛНР" для того, чтобы было выполнено решение "нормандской четверки". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщают росСМИ.

Лавров отметил, что Россия готова "стараться помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому".

"Мы будем готовы в той степени, в которой мы можем, стараться ему (президенту Украины Владимиру Зеленскому) помочь, в частности будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в контактной группе по предложению "нормандского формата" будут согласовываться", - сказал он.

Глава российского МИД считает, что Зеленский хочет позитивных сдвигов в отношениях с Россией, но есть те, кто пытается помешать ему в этом.

"У меня нет сомнений, что он (Владимир Зеленский) лично, как человек, политик и президент, этого хочет. И одновременно мы видим, как в Украине есть те, кто всячески пытается помешать ему это сделать и "сохранить русофобский настрой во внешней политике", конфликт на Донбассе, который многих устраивает", - добавил он.

Напомним, Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса.

Как писало РБК-Украина, президент Украины после нормандской встречи заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на один год.

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