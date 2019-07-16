Пристайко назвал сроки следующей встречи в нормандском формате

Следующая встреча в нормандском формате состоится на уровне министров иностранных дел. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Вадим Пристайко во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Он заявил, что встреча может состояться до конца лета, после чего будет предоставлена рекомендация лидерам четырех государств.

"Следующая встреча в нормандском формате состоится на моем уровне и уровне моих коллег. Результатом следующей встречи должно быть рассмотрение результатов, достигнутых за этот месяц-полтора. По результатом встречи будет рекомендация лидерам государств. Приглашение еще не направлялось", - сказал Пристайко.

Напомним, 12 июля во французской столице Париже состоялась встреча внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России для возобновления переговоров в нормандском формате.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе запланированы на июль. Отметим, в последний раз лидеры стран "нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина и Россия) проводили встречу в 2016 году в Берлине.