Пристайко назвав терміни наступної зустрічі в нормандському форматі

Наступна зустріч в нормандському форматі відбудеться на рівні міністрів закордонних справ. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Вадим Пристайко під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він заявив, що зустріч може відбутися до кінця літа, після чого буде надана рекомендація лідерам чотирьох держав.

"Наступна зустріч в нормандському форматі відбудеться на моєму рівні і рівні моїх колег. Результатом наступної зустрічі має бути розгляд результатів, досягнутих за цей місяць-півтора. За результатом зустрічі буде рекомендація лідерам держав. Запрошення ще не надсилалось", - сказав Пристайко.

Нагадаємо, 12 липня у французькій столиці Парижі відбулася зустріч зовнішньополітичних радників України, Німеччини, Франції та Росії для відновлення переговорів у нормандському форматі.

До цього президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори в нормандському форматі по врегулюванню ситуації на Донбасі заплановані на липень. Відзначимо, в останній раз лідери країн "нормандської четвірки" (Франція, Німеччина, Україна і Росія) проводили зустріч у 2016 році в Берліні.