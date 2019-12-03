Пристайко назвал RUxit главным ожиданием от нормандского саммита

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Украина надеется, что российские войска покинут оккупированные районы

Главным ожиданием от саммита "нормандской четверки" является то, что российские войска покинут оккупированные районы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Sky News.

По его словам, Украина будет пытаться достичь того, чтобы российские войска покинули оккупированные районы.

"Наше главное ожидание от нормандского саммита и любых других форматов - это то, что я называю RUxit - мы хотим, чтобы россияне и российские войска покинули Украину", - заявил Пристайко.

Напомним, ранее сообщалось, что на полях нормандского саммита в Париже не исключена личная встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Кроме того, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ, который подпишут участники нормандского саммита, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины. По его словам, коммюнике саммита - это лишь политический документ, а его содержание станет результатом этих переговоров.