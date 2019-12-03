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Пристайко назвав RUxit головним очікуванням від нормандського саміту

Новини » Політика     03.12.2019 - 12:42
Пристайко назвав RUxit головним очікуванням від нормандського саміту
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Україна сподівається, що російські війська покинуть окуповані райони

Головним очікуванням від саміту "нормандської четвірки" є те, що російські війська покинуть окуповані райони. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю Sky News.

За його словами, Україна буде намагатися досягти того, щоб російські війська залишили окуповані райони.

"Наше головне очікування від нормандського саміту і будь-яких інших форматів - це те, що я називаю RUxit - ми хочемо, щоб росіяни і російські війська залишили Україну", - заявив Пристайко.

Пристайко назвав RUxit головним очікуванням від нормандського саміту

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на полях нормандського саміту в Парижі не виключена особиста зустріч президентів України і Росії Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

Крім того, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що документ, який підпишуть учасники нормандського саміту, не буде містити ніяких юридичних зобов'язань для України. За його словами, комюніке саміту - це лише політичний документ, а його зміст стане результатом цих переговорів.

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Новини України МЗСВадим ПристайкоНормандська четвірка
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