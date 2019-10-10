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Дата нормандской встречи будет известна на следующей неделе, - Зеленский

Новости » Политика    10.10.2019 - 21:19
Дата нормандской встречи будет известна на следующей неделе, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Нормандский саммит состоится в ноябре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата встречи в нормандском формате будет известна на следующей неделе. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, нормандский саммит состоится в ноябре.

"Дата нормандского формата, я думаю, что мы получим дату на следующей неделе мы будем знать. Я думаю, что встреча будет в этом году. Я думаю, что это ноябрь", - заявил президент.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи в нормандском формате не поддержит компромиссные решения, которые угрожают настроениям в Украине. По его словам, для Украины главным приоритетом является прекращение войны. Несмотря на это, решения, которые будут угрожать украинцам, приняты не будут.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что Владимир Зеленский выступил против решения ситуации на Донбассе путем военного положения. По его словам, приоритетом остаются люди, а не территории.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что если нормандский формат будет отложен за то, что не будет разведения в Золотом, то тогда Украина будет искать другие форматы, чтобы вернуть наших людей.

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