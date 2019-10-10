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На нормандской встрече не будут приняты компромиссы, - Зеленский

Новости » Политика    10.10.2019 - 17:43
На нормандской встрече не будут приняты компромиссы, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По словам Зеленского, главным для Украины остается завершение войны

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне сообщил, что во время встречи в нормандском формате не поддержит компромиссные решения, которые угрожают настроениям в Украине. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщил президент, для Украины главным приоритетом является прекращение войны. Несмотря на это, решения, которые будут угрожать украинцам, приняты не будут.

"Я хотел бы верить в лучшее, что за столом в нормандском формате будут люди, которые будут поддерживать украинскую позицию. Но мы должны осознавать, каким бы ни было давление. Решение относительно компромиссов, которые будут угрожать настроениям в стране или независимости Украины - такие решения принимать я не собираюсь. Что там будет, какая стратегия переговоров, с каким настроением придут лидеры за стол, на чьей стороне? Я верю, что на нашей. Но будут ли они за Украину, будут ли думать о своих бизнес отношения с РФ - не могу сказать. Я это пойму, услышу и соответственно к тому, что я увижу смогу принять решения", - сказал Зеленский.

Также президент подтвердил, что западные партнеры устали от вопроса Украины.

"Чувствуется усталость - это правда. Есть усталость от этого вопроса. Но все же мы другая команда, новый президент. И это новый толчок к тому, чтобы обсуждать этот вопрос, чтобы не было ослабление санкций. Есть давление на их западный бизнес, и я понимаю, почему это происходит. За 5 лет утомления я знаю, что большое. Мне кажется, что лидеры европейских стран держатся", - сообщил Зеленский.

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский выступил против решения ситуации на Донбассе путем военного положения. По его словам, приоритетом остаются люди, а не территории.

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