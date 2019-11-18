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Пристайко: мы не можем планировать свою деятельность на основе того, что Россия развалится

Новости » Общество     18.11.2019 - 07:48
Пристайко: мы не можем планировать свою деятельность на основе того, что Россия развалится
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Глава украинского МИД не считает, что политический строй в РФ кардинально поменяется

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина не может планировать свою деятельность на основе того, что в России развалится существующий политический режим. Об этом министр сказал в интервью РБК-Украина.

Комментируя ситуацию с оккупированными Донбассом и Крымом, Пристайко отметил, что существует, к примеру, один популярный подход: Украина должна ждать и укрепляться, но пока в России не сменится государственный строй или политический режим.

"Есть и такой подход: давайте сделаем Украину максимально развитой, люди нас полюбят и перейдут на нашу сторону. Но мы видим пример Северной и Южной Кореи, где так не состоялось. Другие люди говорят, что надо действовать как Германия: дождаться момента, стать сильнее и тогда провести выборы, и все будет хорошо. Германия не просто дождалась какого-то определенного момента. На их счастье развалился Советский союз. Это могло случиться, а могло не случиться", - сказал министр.

Пристайко отметил, что правительство ставит перед собой более прагматичные цели.

"Мы хотим достичь мира намного раньше. Это вообще проблемы России, как она будет действовать, когда развалится. Нам бы не хотелось, чтобы это случилось возле наших границ, чтобы такая большая страна разбежалась в разные стороны, создавая нам еще больше проблем. Но наш интерес - первый, а что будет происходить в самой России - это уже потом", - сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью РБК-Украина заявил, что на сегодняшний момент альтернативы минским соглашениям не готовятся.

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