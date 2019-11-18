Пристайко: ми не можемо планувати свою діяльність на основі того, що Росія розвалиться

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Глава українського МЗС не вважає, що політичний устрій в РФ кардинально зміниться

Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що Україна не може планувати свою діяльність на основі того, що в Росії розвалиться існуючий політичний режим. Про це міністр сказав в іннтерв'ю РБК-Україна.

Коментуючи ситуацію з окупованими Донбасом і Кримом, Пристайко зазначив, що існує, до прикладу, один популярний підхід: Україна повинна чекати і зміцнюватися, але поки в Росії не зміниться державний лад або політичний режим.

"Є й такий підхід: давайте зробимо Україну максимально розвиненою, люди нас полюблять і перейдуть на наш бік. Але ми бачимо приклад Північної і Південної Кореї, де так не відбулося. Інші люди кажуть, що треба діяти як Німеччина: дочекатися моменту, стати сильніше і тоді провести вибори, і все буде добре. Німеччина не просто дочекалася якогось певного моменту. На їх щастя розвалився Радянський союз. Це могло статися, а могло не статися", - сказав міністр.

Пристайко зазначив, що уряд ставить перед собою більш прагматичні цілі.

"Ми хочемо досягти миру набагато раніше. Це взагалі проблеми Росії, як вона буде діяти, коли розвалиться. Нам би не хотілося, щоб це сталося біля наших кордонів, щоб така велика країна розбіглася в різні сторони, створюючи нам ще більше проблем. Але наш інтерес - перший, а що відбуватиметься у самій Росії - це вже потім", - сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що на сьогоднішній момент альтернативи мінськими угодами не готуються.