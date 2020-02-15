Реализация минских соглашений необходима для прекращения войны на Донбассе, - Маас

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сегодня, 15 февраля, провел встречу с немецким коллегой Хайком Маасом на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Германии в Twitter.

По данным немецкого ведомства, во время встречи Маас заверил, что Берлин продолжает поддерживать Украину на пути прекращения войны на Донбассе и реформ. Он отметил, что нормандский формат создает веру в политическое решение конфликта на востоке Украины.

"Чтобы добиться политического решения, нужно реализовывать минские договоренности, доверие для этого создает нормандский формат", - заявил Маас.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что на Мюнхенской конференции по безопасности планируется обсуждение подготовки к будущей встречи в нормандском формате. Представители Украины, России, Франции и Германии планируют провести встречу в Мюнхене.

Также РБК-Украина сообщало, что немецкое правительство интенсивно работает над подготовкой нормандского саммита в Берлине, несмотря на то, что предпосылок для его проведения пока нет. Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен отметила, что сейчас есть разные оценки этого саммита.