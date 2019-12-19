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Дата выборов на Донбассе прояснится на следующей нормандской встрече, - Ермак

Новости » Политика     19.12.2019 - 17:09
Дата выборов на Донбассе прояснится на следующей нормандской встрече, - Ермак
Фото: Андрей Ермак (twitter.com/bohdannews)

За 90 дней до выборов на Донбассе регион должны покинуть все боевики

Вопрос проведения выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должен проясниться на следующем саммите "нормандской четверки". Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, для организации выборов на оккупированном Донбассе необходимо время, поэтому, чтобы провести местные выборы осенью 2020 года на всей территории Украины данный вопрос должен быть решен во время следующей нормандской встречи.

"За 90 дней до выборов должны быть выведены все иностранные вооруженные формирования, разоружены незаконные вооруженные формирования. Это время. Также, у нас 426 км линии соприкосновения. То есть, это не один день. И это должна быть ежедневная работа, забыв о выходных и праздниках. У нас такое желание есть. Если будет такое желание и с той стороны, то мы готовы. Проведение выборов на всей территории Украины - это было бы очень символично", - сообщил Ермак.

Напомним, по итогам нормандской встречи 9 декабря в Париже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что варианты проведения выборов на Донбассе обсудят на следующей нормандской встрече. При этом Зеленский отметил, что вопрос проведения выборов на Донбассе начнут обсуждать на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске.

Также РБК-Украина писало, что следующая нормандская встреча может состояться в апреле 2020 года. Президент России Владимир Путин назвал продолжение работы в нормандском формате целесообразным.

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