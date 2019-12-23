Пристайко: Крымские проблемы нужно решать другими механизмами

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

В Минске следует рассматривать вопрос Востока

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что вопрос российской оккупации Крыма надо решать не в рамках Минских переговоров, а "другими механизмами". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Укринформа".

По его словам, украинские власти "переживают", что Крым все еще находится под оккупацией и путь выхода из этого не согласован.

"Поэтому мы беремся за любые возможности, в частности, те, что есть в Минске. Но я согласен, что это и без того усложняет бесконечно сложные переговоры в Минске. Если быть прагматичным, то вопрос Востока нужно решить теми механизмами, которые специально сфокусированы на Востоке. Крымские проблемы - другими механизмами. Там тоже есть механизмы. Просто тот, который применяется в отношении Востока, так называемый Минский процесс, по моему мнению, нужно оставлять в таком состоянии, как он есть. Переговоры и без того непростые", - сказал Пристайко.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для возвращения Крыма пока не сформирован ни однин международный формат по аналогии нормандского формата.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в рамках нормандской встречи не обсуждался вопрос оккупированного Крыма.