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Пристайко: Кримські проблеми потрібно вирішувати іншими механізмами

Новини » Політика     23.12.2019 - 01:32
Пристайко: Кримські проблеми потрібно вирішувати іншими механізмами
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

У Мінську слід розглядати питання Сходу

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що питання російської окупації Криму треба вирішувати не в рамках Мінських переговорів, а "іншими механізмами". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, українська влада "турбується", що Крим усе ще знаходиться під окупацією і шлях виходу із цього не погоджено.

"Тому ми беремося за будь-які можливості, зокрема, ті, що є в Мінську. Але я згоден, що це і без того ускладнює нескінченно складні переговори в Мінську. Якщо бути прагматичним, то питання Сходу треба вирішити тими механізмами, які спеціально сфокусовані на Сході. Кримські проблеми - іншими механізмами. Там є теж механізми. Просто той, який застосовується щодо Сходу, так званий Мінський процес, на мою думку, слід залишати в такому стані, як він є. Переговори і без того непрості", - сказав Пристайко.

Раніше віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявив, що для повернення Криму поки не сформовано жодного міжнародного формату за аналогією нормандського формату.

Нагадаємо, прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила, що в рамках нормандської зустрічі не обговорювалося питання окупованого Криму.

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