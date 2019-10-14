Пристайко с главой МИД Испании говорил о продлении санкций против РФ

Фото: Вадим Пристайко и Жозеп Боррель (https://twitter.com/VPrystaiko)

Пристайко и Боррель также обсудили дальнейшие шаги на пути евроинтеграции

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с главой испанского МИД Жозепом Боррель продолжение санкций против РФ. Об этом Пристайко написал в Twitter.

Стороны также обсудили дальнейшие шаги на пути евроинтеграции. Пристайко поблагодарил за поддержку в противодействии агрессору и реформировании.

Напомним, ранее предполагаемый будущий глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель выступал за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и сохранение санкций против РФ.

Отметим, канцлер Германии Ангела Меркель требует дальнейших шагов для снятия санкций с Российской Федерации.

РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский призывал международное сообщество сохранить санкции против России. Зеленский заявил, что санкции - это те самые жесткие налоги необходимы для мирового порядка.

Зеленский ранее заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным на встрече лидеров стран "нормандской четверки". Он отметил, что сейчас разрабатывается карта выполнения Минских соглашений с конкретными сроками.