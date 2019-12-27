Пристайко: Германия отказала Украине в просьбе о военной помощи

Германия отказала Украине в предоставлении военной помощи. Об этом в интервью немецкому порталу RND заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, Киев благодарен Берлину за оказанную финансовую помощь, а также за политическую поддержку.

"Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут… Надеюсь, что Берлин пересмотрит такую ​​сдержанную позицию и все-таки решит усилить оборонительные возможности Украины", - отметил Пристайко.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и США заключили контракт на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. До этого стало известно, что Госдепартамент США одобрил продажу комплексов Javelin и Вашингтон готов поставить 150 противотанковых ракет на сумму 39,3 млн долларов.

Отметим, ранее президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме 300 млн долларов. В рамках военной помощи Украине включены поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет.