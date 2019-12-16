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Пристайко: "формула Штайнмайера" может стать частью закона о статусе Донбасса

Новости » Политика     16.12.2019 - 10:21
Пристайко: "формула Штайнмайера" может стать частью закона о статусе Донбасса
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристайко прокомментировал отсутсвие формулы в продленном законе о статусе Донбасса

"Формула Штайнмайера" может стать частью закона о статусе Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "УНИАН".

Пристайко отметил, что "формула Штайнмайера" согласована украинской властью, согласованная трехстороннего контактной группой. Вопрос о том, каким образом она будет имплементирована в украинское законодательство.

"Мы готовы сделать этот шаг, введя ее в украинское законодательство, и скорее всего, это будет интегрировано в закон об особом статусе", - отметил он.

Пристайко прокомментировал отсутсвие формулы в продленном законе о статусе Донбасса.

"Вопрос не в том, чтобы не спешить. Вопрос в том, что мы не успеваем до конца года осуществить все необходимые шаги для того, чтобы этот закон заработал в обновленной формуле. Если начинать сейчас менять этот закон, конкретно, как он должен выглядеть, каким образом будет закреплена эта формула, у нас просто физически не хватит времени до 31 декабря, когда истекает срок действия этого закона", - добавил он.

Напомним, 12 декабря Верховная рада Украины одобрила за основу и в целом законопроект №2569 "О внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

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