Пристайко: "формула Штайнмайера" може стати частиною закону про статус Донбасу

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Пристайко прокоментував відсутність формули в подовженому законі про статус Донбасу

"Формула Штайнмайера" може стати частиною закону про статус Донбасу. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю "УНІАН".

Пристайко зазначив, що "формула Штайнмайера" узгоджена українською владою, узгоджена тристоронньою контактною групою. Питання про те, яким чином вона буде імплементована в українське законодавство.

"Ми готові зробити цей крок, ввівши її в українське законодавство, і швидше за все, це буде інтегровано в закон про особливий статус", - зазначив він.

Пристайко прокоментував відсутність формули в подовженому законі про статус Донбасу.

"Питання не в тому, щоб не поспішати. Питання в тому, що ми не встигаємо до кінця року здійснити усі необхідні кроки для того, щоб цей закон запрацював в оновленій формулі. Якщо починати зараз змінювати цей закон, конкретно, як він має виглядати, яким чином буде закріплена ця формула, у нас просто фізично не вистачить часу до 31 грудня, коли спливає термін дії цього закону, - додав він.

Нагадаємо, 12 грудня Верховна рада України ухвалила за основу і в цілому законопроект №2569 "Про внесення зміни до статті 1 закону україни "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".