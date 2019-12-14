Резников: "формула Штайнмайера" прописана в законе о статусе Донбасса

Фото: Алексей Резников (kmr.gov.ua)

Формула в законе о статусе Донбасса "звучит немножечко иначе"

Так называемая "формула Штайнмайера" уже прописана в законе об особом статусе Донбасса. Об этом в интервью lb.ua заявил представитель Украины в политической подгруппе Алексей Резников.

По его словам, "формула Штайнмайера" состоит из двух абзацев.

"В данном случае, даже в законе об особом статусе, который пролонгировали, в статье 10 "формула Штайнмайера" уже давно записана, только она звучит немножечко иначе… Написано, в пунктах статьи со второго по девятый, а они переписаны с примечаний и с комплекса мер, статьи 11. Вот все, все, все: про амнистию, про народную милицию и прочее. Там написано, что они вступают в силу сразу после проведения выборов", - отметил Резников.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков назвал компромисс, на который может пойти Украина в вопросе "народной милиции" во время выборов в ОРДЛО. По его словам, все незаконные формирования должны быть распущены.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что текст минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе необходимо изменить.