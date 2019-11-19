Украина и Чехия расширят военно-техническое сотрудничество

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Стороны уже начали производственную кооперацию в отдельных высокотехнологичных сферах

Украина и Чехия договорили о расширение военно-технического сотрудничества. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщил Зеленский, Украина и Чехия начали производственную кооперацию в отдельных высокотехнологичных сферах.

"Мы договорились расширить двустороннее военно-техническое сотрудничество, в частности начали производственную кооперацию в отдельных высокотехнологичных сферах. Спасибо правительства Чехии за снятие всех барьеров в торговле с Украиной военно-промышленной продукцией", - сказал президент Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Чехия осуждает агрессию Российской Федерации на Донбассе и аннексию Крыма. По словам Андрея Бабиша, Чехия будет продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине.

Также РБК-Украина писало, что Чехия надеется на конкретные результаты нормандской встречи. Как сообщил Бабиш, на данный момент нет другого варианта, чем восстановление суверенитета Украины мирным путем.