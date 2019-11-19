ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина и Чехия расширят военно-техническое сотрудничество

Новости » Политика     19.11.2019 - 15:42
Украина и Чехия расширят военно-техническое сотрудничество
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Стороны уже начали производственную кооперацию в отдельных высокотехнологичных сферах

Украина и Чехия договорили о расширение военно-технического сотрудничества. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщил Зеленский, Украина и Чехия начали производственную кооперацию в отдельных высокотехнологичных сферах.

"Мы договорились расширить двустороннее военно-техническое сотрудничество, в частности начали производственную кооперацию в отдельных высокотехнологичных сферах. Спасибо правительства Чехии за снятие всех барьеров в торговле с Украиной военно-промышленной продукцией", - сказал президент Украины.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Чеської Республіки Андрея Бабіша з представниками ЗМІ.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Чеської Республіки Андрея Бабіша з представниками ЗМІ.

Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 19 листопада 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Чехия осуждает агрессию Российской Федерации на Донбассе и аннексию Крыма. По словам Андрея Бабиша, Чехия будет продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине.

Также РБК-Украина писало, что Чехия надеется на конкретные результаты нормандской встречи. Как сообщил Бабиш, на данный момент нет другого варианта, чем восстановление суверенитета Украины мирным путем.

Зеленский подписал закон о свободном доступе к водоемам Россия отрабатывает кибертатаки в Украине, - СНБО
Новости Украины Владимир ЗеленскийУкраинаЧехия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь