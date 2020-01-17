Глава ОБСЕ посетит Украину

Фото: глава ОБСЕ Эдди Рама (flickr.com thejointstaff)

В ходе визита Рама проведет встречу с главой МИД Вадимом Пристайко

Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), премьер-министр и министр европейских и иностранных дел Республики Албания Эдди Рама посетит Украину с официальным рабочим визитом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщается, Рама пробудет в Украине с 19 по 21 января.

"20 января планируется встреча министра иностранных дел Украины В. Пристайко с действующим главой ОБСЕ Э. Рамой", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Эдди Рама сообщал, что первый его визит в качестве главы ОБСЕ будет в Украину. При этом он отметил, что ситуация в Украине остается насущным вызовом безопасности в Европе.

Кроме того, 1 января Албания начала председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мандат Албании на посту главы ОБСЕ рассчитан на один год, в 2021 году ее по ротации сменит Швеция.

Ранее премьер-министр Албании Эдди Рама заявлял, что во время Албанского председательства в ОБСЕ в 2020 году конфликт в и вокруг Украины будет приоритетным вопросом в повестке дня организации.