Пристайко анонсував відкриття нового посольства

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Україна відкриє своє посольство в Тирані

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко анонсував відкриття українського посольства в Тирані. Про це він заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Пристайко зазначив, що цей рік може стати "роком розквіту наших відносин між Україною та Албанією".

"Ми віримо, що це буде не тільки успішний рік у взаємодії в рамках ОБСЄ, він також стане роком розквіту наших відносин між Україною та Албанією. Ми, наприклад, в цьому році збираємося відкрити наше посольство в Тирані. Нарешті, ми довгий час над цим працювали. Сподіваємося, що цей крок дозволить нашим країнам бути ближче один до одного ", - заявив він.

Нагадаємо, Албанія почала головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Мандат Албанії на посту глави ОБСЄ розрахований на один рік, у 2021 році її ротації змінить Швеція.

Зазначимо, що сьогодні чинний голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі, прем'єр-міністр і міністр європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рама прибув в Україну з офіційним робочим візитом.

Раніше Рама заявляв, що під час Албанського головування в ОБСЄ у 2020 році конфлікт в і навколо України буде пріоритетним питанням в порядку денному організації.